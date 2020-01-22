Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,65 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Nohut Kg 2,00 2,00
Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,10
Mısır Kg 0,90 1,30
Buğday Kg 1,76 2,17
Preseli pamuk Kg 10,65 10,65
Kütlü pamuk Kg 2,85 3,52

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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