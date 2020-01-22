Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,65 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:26 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,10
|Mısır
| Kg
| 0,90
| 1,30
|Buğday
| Kg
| 1,76
| 2,17
|Preseli pamuk
| Kg
| 10,65
| 10,65
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,85
| 3,52
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