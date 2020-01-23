Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,15-5,25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:12 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,15-5,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Fasulye
| Kg
| 3,10
| 6,50
|Nohut
| Kg
| 1,80
| 2,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,15
| 5,25
|Mısır
| Kg
| 0,90
| 1,31
|Buğday
| Kg
| 1,60
| 2,00
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,14
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,33
| 4,99
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,65
| 9,95
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