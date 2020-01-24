Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,70-4,31 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,70-4,31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 4,65
|Mısır
| Kg
| 0,87
| 1,04
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,80
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,70
| 4,31
Son Dakika Bakan Kurum'dan Manisa depremine ilişkin açıklama: Ağır hasarlı binalar için ödemeler pazartesi başlayacak Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı Bakan Albayrak: TL varlıklara yatırım yapanlar kazandı Kuyumcular uyardı: Altın 320 TL'yi görebilir