Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,00-4,65 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,00-4,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Fasulye Kg 6,50 6,50
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 4,65
Arpa Kg 0,80 1,40
Buğday Kg 1,00 2,00
Dana karkas Kg 27,00 27,00

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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