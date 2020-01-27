Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,00-4,65 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:24 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,00-4,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Fasulye
| Kg
| 6,50
| 6,50
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,00
| 4,65
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,40
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 2,00
|Dana karkas
| Kg
| 27,00
| 27,00
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