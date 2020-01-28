Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,40-10,20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:48 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,40-10,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Buğday
| Kg
| 1,21
| 1,80
|Mısır
| Kg
| 1,19
| 1,20
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,00
| 3,00
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,40
|10,20
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