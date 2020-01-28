Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,40-10,20 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,40-10,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mercimek Kg 2,00 2,00
Buğday Kg 1,21 1,80
Mısır Kg 1,19 1,20
Kütlü pamuk Kg 3,00 3,00
Preseli pamuk Kg 7,4010,20

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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