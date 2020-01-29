Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,70-9,25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:10 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,70-9,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,45
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,50
|Mısır
| Kg
| 0,94
| 1,20
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,60
| 3,80
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,70
|9,25
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