Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2 - 4,64 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:54 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2 - 4,64 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 4,64
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Arpa
| Kg
| 1,14
| 1,43
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,91
|Mısır
| Kg
| 1,00
| 1,22
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