Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

13 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı mercimeğin kilogramı 2 - 4,52 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı mercimeğin kilogramı 2 - 4,52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 2,00 4,52
Nohut Kg 1,70 2,20
Arpa Kg 0,80 1,00
Buğday Kg 1,00 2,09
Mısır Kg 0,79 1,26

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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