Şanlıurfa Ticaret Borsası
13 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı mercimeğin kilogramı 2 - 4,52 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:32 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı mercimeğin kilogramı 2 - 4,52 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 4,52
|Nohut
| Kg
| 1,70
| 2,20
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,00
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 2,09
|Mısır
| Kg
| 0,79
| 1,26
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