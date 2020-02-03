Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,85 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,00
Nohut Kg 1,90 1,90
Arpa Kg 1,20 1,20
Buğday Kg 2,02 2,02
Yağlık çiğit Kg 1,25 1,25
Kütlü pamuk Kg 1,90 3,60
Mısır Kg 1,31 1,31
Preseli pamuk Kg 9,85 9,85

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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