Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,85 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:42 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Nohut
| Kg
| 1,90
| 1,90
|Arpa
| Kg
| 1,20
| 1,20
|Buğday
| Kg
| 2,02
| 2,02
|Yağlık çiğit
| Kg
| 1,25
| 1,25
|Kütlü pamuk
| Kg
| 1,90
| 3,60
|Mısır
| Kg
| 1,31
| 1,31
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,85
| 9,85
Son Dakika İngiltere Başbakanı Boris Johnson: AB kurallarını kabul etmektense, gümrük vergilerini tercih ederim Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Emniyet, tartışma konusu olan bekçi maaşlarının ne kadar olduğunu açıkladı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AKEV Üniversitesi'nin Başkanı Ekrem Çalkılıç'a Ukrayna'da fahri doktora verildi