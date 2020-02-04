Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,86 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:08 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,86 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,10
| 1,87
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,80
|Yağlık çiğit
| Kg
| 1,00
| 1,00
|Mısır
| Kg
| 0,80
| 0,80
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,86
| 9,86
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,00
| 3,80
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