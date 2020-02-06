Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,70 - 9,50 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,70 - 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 0,90 1,10
Buğday Kg 1,00 1,54
Mısır Kg 1,19 1,24
Yağlık çiğit Kg 0,86 1,00
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 2,00
Kütlü pamuk Kg 2,50 3,55
Preseli pamuk Kg 7,70 9,50

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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