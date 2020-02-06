Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,70 - 9,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:50 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,70 - 9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 0,90
| 1,10
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,54
|Mısır
| Kg
| 1,19
| 1,24
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,86
| 1,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,50
| 3,55
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,70
| 9,50
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