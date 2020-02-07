Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,50-10,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:06 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,50-10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Fasulye
| Kg
| 3,20
| 6,50
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,50
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,96
| 4,30
|Mısır
| Kg
| 0,95
| 1,25
|Buğday
| Kg
| 1,50
| 2,00
|Arpa
| Kg
| 1,40
| 1,40
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,30
| 4,96
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,50
| 10,50
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,75
| 1,10
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