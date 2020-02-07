Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,50-10,50 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,50-10,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Fasulye Kg 3,20 6,50
Nohut Kg 2,00 2,50
Kırmızı mercimek Kg 3,96 4,30
Mısır Kg 0,95 1,25
Buğday Kg 1,50 2,00
Arpa Kg 1,40 1,40
Kütlü pamuk Kg 2,30 4,96
Preseli pamuk Kg 7,50 10,50
Yağlık çiğit Kg 0,75 1,10

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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