Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,20-11,95 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:24 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,20-11,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Fasulye
| Kg
| 5,00
| 5,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 4,50
| 4,50
|Mısır
| Kg
| 1,15
| 1,24
|Buğday
| Kg
| 1,90
| 2,18
|Arpa
| Kg
| 1,05
| 1,28
|Kütlü pamuk
| Kg
| 4,00
| 4,00
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,20
| 11,95
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