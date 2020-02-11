Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında nohutun kilogramı 2 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:22 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında nohutun kilogramı 2 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,35
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,41
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,90
|Mısır
| Kg
| 0,70
| 1,20
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