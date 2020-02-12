Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9-10 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:50 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9-10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Nohut
| Kg
| 1,80
| 2,50
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,60
|Mısır
| Kg
| 1,19
| 1,32
|Buğday
| Kg
| 1,21
| 2,05
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,25
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,35
| 4,10
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,00
| 10,00
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,67
| 1,16
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