Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8-10,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:00 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8-10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,30
|Nohut
| Kg
| 1,70
| 2,00
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,90
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,65
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,94
| 1,07
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,00
| 10,50
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,10
| 4,20
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