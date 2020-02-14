Şanlıurfa Ticaret Borsası
12 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda fasulyenin kilogramı 6,40-6,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:06 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda fasulyenin kilogramı 6,40-6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,73
| 2,73
|Nohut
| Kg
| 2,20
| 2,20
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,90
|Buğday
| Kg
| 1,71
| 1,71
|Mısır (Rutubetli)
| Kg
| 0,75
| 0,75
|Fermanteli çiğit
| Kg
| 0,60
| 0,60
|Fasulye
| Kg
| 6,40
| 6,50
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,60
| 4,20
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