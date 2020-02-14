Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

12 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda fasulyenin kilogramı 6,40-6,50 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda fasulyenin kilogramı 6,40-6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,73 2,73
Nohut Kg 2,20 2,20
Arpa Kg 0,80 0,90
Buğday Kg 1,71 1,71
Mısır (Rutubetli) Kg 0,75 0,75
Fermanteli çiğit Kg 0,60 0,60
Fasulye Kg 6,40 6,50
Kütlü pamuk Kg 2,60 4,20

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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