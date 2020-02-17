Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,25-4,55 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:24 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,25-4,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Nohut
| Kg
|1,80
| 2,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 4,41
| 4,65
|Mısır
| Kg
| 0,90
| 1,31
|Buğday
| Kg
| 1,70
| 2,20
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,90
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,25
| 4,55
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,90
| 10,65
Son Dakika TOGG'dan yeni paylaşım! Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi PPF ve Sabancı, Temsa'yı satın almak için niyet mektubu imzaladı Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge soruna yanıt: Çalışmalar devam ediyor Son dakika: AB'den Libya kararı: Silah ambargosunu uygulamak için operasyon başlatılacak