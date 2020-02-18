Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8-9,80 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:12 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8-9,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Nohut
| Kg
|2,00
| 2,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Fasulye
| Kg
| 5,00
| 5,00
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,80
|Arpa
| Kg
| 0,85
| 1,40
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,35
| 2,50
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,00
| 9,80
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