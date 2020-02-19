Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

7 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,40-4,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,40-4,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 2,98
Nohut Kg 1,80 2,60
Arpa Kg 0,80 1,10
Buğday Kg 1,00 1,80
Mısır Kg 0,82 0,97
Kütlü pamuk Kg 2,40 4,10

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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