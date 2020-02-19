Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,40-4,10 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:16 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,40-4,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,98
|Nohut
| Kg
| 1,80
| 2,60
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,10
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,80
|Mısır
| Kg
| 0,82
| 0,97
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,40
| 4,10
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