Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:50 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,20
|Mısır
| Kg
| 1,19
| 1,25
|Arpa
| Kg
| 1,00
| 1,00
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,90
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,00
| 9,00
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,85
| 1,00
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,00
| 3,60
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