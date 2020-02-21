Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 31,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:02 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 31,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,69
| 4,75
|Mısır
| Kg
| 1,19
| 1,25
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,34
|Buğday
| Kg
| 1,64
| 1,64
|Nohut
| Kg
| 1,80
|2,30
|Dana karkas
| Kg
| 31,50
|31,50
|Mısır
| Kg
| 0,90
|0,95
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