Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

7 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 31,50 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 31,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,69 4,75
Mısır Kg 1,19 1,25
Arpa Kg 0,80 1,34
Buğday Kg 1,64 1,64
Nohut Kg 1,802,30
Dana karkas Kg 31,5031,50
Mısır Kg 0,900,95

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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