Şanlıurfa Ticaret Borsası
11 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,08 ile 10,40 lira arasından satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:12 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,08 ile 10,40 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Fasulye
| Kg
| 4,00
| 4,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 3,50
|Mısır
| Kg
| 1,00
| 1,32
|Buğday
| Kg
| 1,55
| 1,80
|Arpa
| Kg
| 1,08
| 1,08
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,15
| 4,00
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,08
| 10,40
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