Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

11 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,08 ile 10,40 lira arasından satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,08 ile 10,40 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Fasulye Kg 4,00 4,00
Kırmızı mercimek Kg 2,00 3,50
Mısır Kg 1,00 1,32
Buğday Kg 1,55 1,80
Arpa Kg 1,08 1,08
Kütlü pamuk Kg 2,15 4,00
Preseli pamuk Kg 7,08 10,40

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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