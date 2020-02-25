Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,95 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:32 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 1,00
| 4,34
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,95
| 8,95
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,25
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,70
|Mısır
| Kg
| 0,70
| 1,28
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,20
| 2,41
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