Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:58 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,20
|Nohut
| Kg
| 2,10
| 2,30
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,92
|Buğday
| Kg
| 1,21
| 1,95
|Mısır
| Kg
| 1,00
| 1,13
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,20
| 2,20
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