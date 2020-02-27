Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9-10,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9-10,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 2,00
Buğday Kg 1,00 1,10
Arpa Kg 0,80 0,80
Nohut Kg 1,80 1,80
Preseli pamuk Kg 9,00 10,20
Yağlık çiğit Kg 0,80 0,95
Kütlü pamuk Kg 2,40 3,75

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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