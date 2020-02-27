Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9-10,20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:22 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9-10,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,10
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,80
|Nohut
| Kg
| 1,80
| 1,80
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,00
| 10,20
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,80
| 0,95
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,40
| 3,75
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