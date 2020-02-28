Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8-9,35 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8-9,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Nötr pamuk yağı
| Kg
| 5,25
| 5,25
|Buğday
| Kg
| 2,16
| 2,16
|Mısır
| Kg
| 1,22
| 1,22
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,00
| 9,35
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,90
| 1,05
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,30
| 3,15
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