Şanlıurfa Ticaret Borsası
15 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,25-10,39 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:16 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,25-10,39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Fasulye
| Kg
| 4,90
| 5,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 3,00
|Mısır
| Kg
| 1,19
| 1,32
|Buğday
| Kg
| 1,62
| 2,13
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,00
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,00
| 3,10
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,25
| 10,39
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