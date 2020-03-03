Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,10 ile 9,93 lira arasında satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:04 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,10 ile 9,93 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 0,96
| 1,10
|Buğday
| Kg
| 1,10
| 1,14
|Kırmızı Mercimek
| Kg
| 2,50
| 2,50
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,10
| 9,93
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,96
| 1,23
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,00
| 2,00
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