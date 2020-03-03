Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,10 ile 9,93 lira arasında satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,10 ile 9,93 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 0,96 1,10
Buğday Kg 1,10 1,14
Kırmızı Mercimek Kg 2,50 2,50
Preseli pamuk Kg 8,10 9,93
Yağlık çiğit Kg 0,96 1,23
Kütlü pamuk Kg 2,00 2,00

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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