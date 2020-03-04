Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda çeltiğin kilogramı 8,69 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:44 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda çeltiğin kilogramı 8,69 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,27
|Buğday
| Kg
| 1,10
| 1,80
|Kırmızı Mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,40
|Nohut
| Kg
| 2,65
| 2,90
|Çeltik
| Kg
| 8,69
| 8,69
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