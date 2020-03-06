Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 26,24-32,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:54 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 26,24-32,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,48
| 2,48
|Dana karkas
| Kg
| 26,24
| 32,00
|Ham zeytinyağı
| Kg
| 8,00
| 8,00
|Yağlık çiğit
| Kg
| 1,00
| 1,00
|Arpa
| Kg
| 0,96
| 0,96
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,00
| 10,00
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,70
| 3,70
Son Dakika Altının kilogramı 329 bin liraya yükseldi Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı Koronavirüs riskinin yüksek olduğu ülkelere yönelik alınan turlar iptal edilebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 tartışmalarına noktayı koydu: Artık bizim malımız