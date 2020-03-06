Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 26,24-32,00 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 26,24-32,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek

 Kg 2,48 2,48
Dana karkas Kg 26,24 32,00
Ham zeytinyağı Kg 8,00 8,00
Yağlık çiğit Kg 1,00 1,00
Arpa Kg 0,96 0,96
Preseli pamuk Kg 9,00 10,00
Kütlü pamuk Kg 3,70 3,70

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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