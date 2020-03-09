Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,00-10,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:06 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,00-10,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Fasulye
| Kg
| 3,25
| 3,25
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 4,83
| 4,97
|Mısır
| Kg
| 1,00
|1,36
|Buğday
| Kg
| 1,10
| 1,10
|Arpa
| Kg
| 1,34
| 1,34
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,50
| 2,60
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,00
| 10,00
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,87
| 1,08
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