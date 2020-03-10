Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,30-10,15 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:40 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,30-10,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 4,80
| 4,87
|Tohumluk çiğit
| Kg
| 1,20
| 1,20
|Mısır
| Kg
| 1,23
| 1,23
|Yağlık çiğit
| Kg
| 1,05
| 1,05
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,30
| 10,15
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,80
| 3,80
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