Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,70-4,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:08 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,70-4,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
|2,60
|Mısır
| Kg
| 1,24
|1,36
|Buğday
| Kg
| 1,00
|1,60
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,85
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,70
| 4,00
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,00
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