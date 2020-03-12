Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,40-9,60 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:12 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,40-9,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,00
| 5,15
|Nohut
| Kg
| 1,80
| 1,80
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,90
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,98
|Mısır
| Kg
| 1,20
| 1,30
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,40
| 9,60
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,70
| 2,95
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