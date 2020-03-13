Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında sakatatın kilogramı 36 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:42 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında sakatatın kilogramı 36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,45
|Nohut
| Kg
| 1,80
| 1,80
|Arpa
| Kg
| 1,28
| 1,28
|Buğday
| Kg
| 1,54
| 2,08
|Nohut
| Kg
| 2,55
| 2,55
|Dana karkas
| Kg
| 33,60
| 33,60
|Sakatat
| Kg
| 36,00
|36,00
|Fasulye
| Kg
| 3,20
| 5,00
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