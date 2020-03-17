Şanlıurfa Ticaret Borsası
14 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,05 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:16 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
| Kg
| 1,06
| 1,07
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,85
|Mısır
| Kg
| 0,70
| 1,28
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,80
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,05
| 9,05
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,50
| 3,80
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