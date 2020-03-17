Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

14 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,05 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Yağlık çiğit Kg 1,06 1,07
Buğday Kg 1,00 1,85
Mısır Kg 0,70 1,28
Arpa Kg 0,80 0,80
Preseli pamuk Kg 9,05 9,05
Kütlü pamuk Kg 2,50 3,80

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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