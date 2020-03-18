Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,40-3,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,40-3,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,10
| 2,20
|Arpa
| Kg
| 0,85
| 1,20
|Mısır
| Kg
| 1,02
| 1,23
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,10
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,40
| 3,50
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:40 Kaynak: AA
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