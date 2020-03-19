Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50-9 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50-9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 0,90
| 0,90
|Antep fıstığı
| Kg
| 59,97
| 60,32
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,45
| 4,00
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,50
| 9,00
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,80
| 1,05
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:38 Kaynak: AA
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