Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 33,25 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 33,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 0,90
| 0,90
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 4,90
| 4,90
|Buğday
| Kg
| 1,55
| 1,60
|Dana karkas
| Kg
| 33,25
|33,25
|Süt
| Kg
| 1,60
| 2,50
|Mısır
| Kg
| 1,30
| 1,30
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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