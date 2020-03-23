Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,10-10,00 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,10-10,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,85
| 1,18
|Nohut
| Kg
| 1,80
| 2,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Mısır
| Kg
| 1,18
| 1,26
|Buğday
| Kg
| 1,60
| 2,20
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,80
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,20
| 4,00
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,10
| 10,00
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:10 Kaynak: AA
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