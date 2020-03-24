Şanlıurfa Ticaret Borsası
14 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında boz kavlak fıstığın kilogramı 55,00-60,00 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında boz kavlak fıstığın kilogramı 55,00-60,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,25
| 9,25
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Buğday
| Kg
| 1,10
| 1,97
|Boz kavlak fıstık
| Kg
| 55,00
|60,00
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,80
| 3,20
|Kütlü pamuk benekli
| Kg
| 2,10
| 2,50
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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