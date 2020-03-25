Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,00-3,20 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,00-3,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,16
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,00
| 3,20
|Buğday
| Kg
| 1,50
| 2,00
|Ayçiçeği
| Kg
| 2,50
| 2,50
|Pirinç
| Kg
| 3,00
| 3,00
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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