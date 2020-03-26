Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,90 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,90
| 7,90
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,00
| 5,01
|Buğday
| Kg
| 1,10
| 1,31
|Mısır
| Kg
| 0,80
| 1,26
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,00
| 2,03
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,80
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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