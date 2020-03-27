Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında sakatatın kilogramı 20 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Sakatat Kg 20,00 20,00 Buğday Kg 1,50 1,60 Mısır Kg 1,25 1,25 Kütlü pamuk Kg 2,90 3,45 Arpa Kg 0,80 0,80