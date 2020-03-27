Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında sakatatın kilogramı 20 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında sakatatın kilogramı 20 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Sakatat
| Kg
| 20,00
| 20,00
|Buğday
| Kg
| 1,50
| 1,60
|Mısır
| Kg
| 1,25
| 1,25
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,90
| 3,45
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,80
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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