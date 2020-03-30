Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,85
| 1,21
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 4,20
| 4,91
|Mısır
| Kg
| 1,20
| 1,25
|Buğday
| Kg
| 1,85
| 2,13
|Arpa
| Kg
| 1,35
| 1,35
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,50
| 4,00
|Preseli pamuk
| Kg
| 10,35
| 10,35
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:22 Kaynak: AA
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