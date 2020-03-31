Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,80-9,30 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,80-9,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
| Kg
| 1,20
| 1,20
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 4,63
| 4,63
|Mısır
| Kg
| 0,90
| 1,25
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,70
|Arpa
| Kg
| 0,85
| 0,90
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,50
| 2,65
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,80
| 9,30
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:36 Kaynak: AA
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