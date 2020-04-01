Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,92
| 0,92
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 4,79
| 5,55
|Fasulye
| Kg
| 5,00
| 5,00
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,50
| 2,55
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,00
| 9,00
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:44 Kaynak: AA
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