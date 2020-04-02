Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,20 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 4,75
| 5,05
|Buğday
| Kg
| 1,51
| 1,80
|Mısır
| Kg
| 1,25
| 1,30
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,50
| 9,20
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,80
| 1,19
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:54 Kaynak: AA
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