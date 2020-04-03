Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,25 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 4,45
| 5,20
|Buğday
| Kg
| 1,85
| 2,03
|Mısır
| Kg
| 1,30
| 1,30
|Preseli pamuk
| Kg
| 10,25
| 10,25
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,50
| 3,41
|Arpa
| Kg
| 1,23
| 1,23
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:16 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler